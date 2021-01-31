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Izdelek ni več na voljo
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Kašmir siva
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.8
od 5
107
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jasmina1234
31/01/2021
Slovenija
Odličen izdelek
Izdelek je odličen. Za to ceno ponuja največ. Dneva ne začnemo brez kavice, sedaj jo pije še mož, ki ponavadi kave sploh ne pije. Najraje pa imam, da mi jo pripravi 8 letni sin, ker je uporaba tako preprosta.
Prednosti
Top
Slabosti
Ni kaj dodati
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
K8te
28/01/2021
Slovenija
Odličen aparat
Zelo dobra kavica, hitra priprava in enostavno za upravljanje. Tudi penilec mleka je super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen izdelek,
nova generacija je še boljša od prejšnje, ki sem jo imela več let
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2224/40 Samodejni aparati za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C
ni vključeno v vsebino škatle