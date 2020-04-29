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Izdelek ni več na voljo
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Sijajna črna
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.7
od 5
184
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ž123Maja123
29/04/2020
Slovenija
Odličen aparat
Vse je super, pena je zelo hitro narejena in dobra, ko se zrna kave zmeljejo in priteče kavica čudovito zadiši. Zelo dober aparat za domačo uporabo.
Prednosti
Odlični aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Samodejni aparati za espresso
Matic90
10/04/2020
Slovenija
Odlična kvaliteta in enostavna uporaba
Kavni avtomat je kvalitetno izdelan in je enostaven za uporabo. Pritisk na gumb in odlična kava je pripravljena.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Samodejni aparati za espresso
BecaOs
04/01/2022
Hrvatska
Odlična kava
Sve pohvale za ovaj aparat, brza i ukusna kava, čaj, itd. Kava ima odličan ukus, a uz različite postavke, svatko si može spremiti kavu kakvu želi. Jednostavan za upotrebu i čišćenje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2200 EP2221/40 Automatski aparat za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C.
ni vključeno v vsebino škatle