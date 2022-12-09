2 leti garancije
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Kašmir siva
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.8
od 5
50
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Domen
09/12/2022
Slovenija
Odličen kavni aparat
Z aparatom sem zelo zadovoljen. Kava je odlična. Uporabljam ga vsakodnevno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Samodejni aparati za espresso
Peta&
14/12/2023
Hrvatska
super aparat
Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.
Prednosti
Jednostavnost
Slabosti
Ništa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
ana2205
11/03/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C.