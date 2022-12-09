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  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

Serija 1200Samodejni aparati za espresso

EP1224/00

4.8
| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
Uživajte v okusni kavi iz svežih zrn z odličnim vonjem pri popolni temperaturi, zahvaljujoč našemu inteligentnemu sistemu za pripravo kave. Klasični penilnik mleka vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladkega cappuccina ali latte macchiata. Filter AquaClean (številka patenta: EP1498060B1) ni priložen.
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To omogoča intuitiven zaslon na dotik

Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

  • 2 napitka

  • Klasičen penilnik mleka

  • Kašmir siva

  • Zaslon na dotik

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.8

od 5

50

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

09/12/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen kavni aparat

Z aparatom sem zelo zadovoljen. Kava je odlična. Uporabljam ga vsakodnevno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Samodejni aparati za espresso

14/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

super aparat

Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.

Prednosti

Jednostavnost

Slabosti

Ništa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

11/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Na osnovi 70–82 °C.