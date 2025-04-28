2 leti garancije
EP0820/00
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Mat črna
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Čiščenje in vzdrževanje kavnega aparata je enostavno, saj vas samodejni program opozori, ko je treba aparat očistiti vodnega kamna. Pogostost tega postopka lahko prilagodite trdoti vode.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
Nagrade
4.0
od 5
30
Ocene
MoniPony
28/04/2025
Slovensko
Preverjen kupec
Kávovar do kancelárie
Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.
Prednosti
Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Venuše
31/03/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu
Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.
Ta ocena je bila podana za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
Ta ocena je bila podana za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
06/02/2026
Україна
Preverjen kupec
Варіант для тих хто любить еспресо та американо
Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво
Prednosti
Простоту у використанні
Slabosti
Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C.