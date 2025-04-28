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  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

Philips aparat za espressoPanarello 800 | Črna | 2 kavi

EP0820/00

4
| (30) Ocene

1 nagrada

Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar omogoča naš inteligentni sistem za pripravo. S klasičnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite svilnato gladek cappucino ali kavo z mlekom.
Poglej vse prednosti

To omogoča intuitiven zaslon na dotik

Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

  • 2 napitka

  • Klasičen penilnik mleka

  • Mat črna

  • Zaslon na dotik

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Priročno samodejno odstranjevanje vodnega kamna

Priročno samodejno odstranjevanje vodnega kamna

Čiščenje in vzdrževanje kavnega aparata je enostavno, saj vas samodejni program opozori, ko je treba aparat očistiti vodnega kamna. Pogostost tega postopka lahko prilagodite trdoti vode.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612375

Ocene

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4.0

od 5

30

Ocene

2

28/04/2025

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Kávovar do kancelárie

Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.

Prednosti

Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu

Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.

Ta ocena je bila podana za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

Ta ocena je bila podana za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

06/02/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Варіант для тих хто любить еспресо та американо

Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво

Prednosti

Простоту у використанні

Slabosti

Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Na osnovi 70–82 °C.