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Beard Trimmer 7000 Series Urejanje brade z zbiralnikom dlačic
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BT7670/15
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Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
All-in-One TrimmerTorbica
Multigroom/All-in-One-TrimmerNatančni prirezovalnik brade
Multigroom series 7000Prirezovalnik las
Omrežni adapter USB HQ87
Rezilo
Beardtrimmer series 5000Natančni prirezovalnik
Kabel USB
ShaversŠčetka za čiščenje
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