2 leti garancije
Popolnoma kovinska rezila
Natančni koraki po 0,2 mm
Široki prirezovalnik
Zbiralnik dlačic
Do 120 minut uporabe
Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.
Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,2 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.
Naš inovativen zbiralnik dlačic učinkovito ujame do 80 % odrezanih dlačic*, kar vam olajša prirezovanje.
4.8
od 5
73
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Antylopa2
17/12/2025
Česká republika
Zastřihovač je perfektní
Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ememem
11/12/2025
Česká republika
Del promocije
Super variabilita
Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.
Prednosti
Variabilita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Sareban
09/12/2025
Česká republika
Del promocije
Fajn na hustší vousy
Strojek je vzhledově velmi pěkný, ergonomický, jen do ruky je docela dost těžký kvůli výkonné baterii. Ovšem zato je bytelný a zpracování z pevného plastu je fajn. Na jedno nabití vydrží opravdu hodně dlouho a nabíjí se rychle, což je velká změna oproti mému starému strojku. I při hustých vousech se nezasekává a má velmi dobrý výkon. Rozebírá a čistí se snadno, oceňuji voděodolnost.
Prednosti
Rychlost nabíjení a výdrž, dobře holí, dobře se rozebírá a jde do vody
Slabosti
Těžší do ruky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
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