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  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
  • Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT50G/00

4.7
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Aqua
Aqua
siva
siva
Črna
Črna
Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti
Uživajte v glasbi, ki jo brezžično pretakate prek kompaktnega, zaobljenega in prenosnega zvočnika. Izbirate lahko med svetlimi barvami, s katerimi dopolnite svoj slog, vgrajena akumulatorska baterija pa poskrbi, da glasbo lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli.
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Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

  • Bluetooth®

  • Akumulatorska baterija

  • 2 W

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je kompatibilan

Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50A bežični prijenosni zvučnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50A bežični prijenosni zvučnik

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

14/05/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný reproduktor za slušnou cenu

Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

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