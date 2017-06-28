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Izdelek ni več na voljo
Bluetooth®
Akumulatorska baterija
2 W
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.
4.7
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivek
28/06/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je kompatibilan
Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Tomáš1990
14/05/2017
Česká republika
Výborný reproduktor za slušnou cenu
Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor