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Lady Shaver Series 6000 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
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BRL146/00
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Data Act Document
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
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S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?
SatinShave AdvancedBrivna mrežica
Omrežni adapter USB HQ87
Kabel USB
Torbica
Lady Shaver Series 8000Brivna glava
Prirezovalni glavnik
Mehanizem za pilico za stopala
EpilatorRokavica za piling
EpilatorPrirezovalna glava
Lady Shaver Series 8000Kabel USB
ShaversŠčetka za čiščenje
Komplet pincete
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