IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo
  • Nežno britje za gladko kožo

Lady Shaver Series 6000Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

BRL146/00

4.8
| (339) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Nežno britje za gladko kožo
Preizkusite gladko britje po celem telesu. Damski brivnik Philips serije 6000 je priročen in enostaven za uporabo ter primeren za občutljive predele. Enostavno poskrbite za občutek gladkosti, brez težav tudi pri občutljivi koži
Poglej vse prednosti

Nežno britje za gladko kožo

  • Prilagodljiva enojna mrežica

  • 10 ur polnjenja

  • +7 nastavkov

Gladko in nežno britje

Gladko in nežno britje

Damski brivnik Philips serije 6000 je zasnovan za nežno in udobno britje na različnih predelih telesa*. 80 % kupcev potrjuje, da aparat ne povzroča opeklin ali rdečine**. Za kožo brez dlačic in to brez neprijetnih bolečin.

Zaobljene konice prirezovalnika za koži prijazno britje

Zaobljene konice prirezovalnika za koži prijazno britje

Zaobljene konice prirezovalnika pred in za brivno mrežico zagotavljajo gladko drsenje brivnika po koži. 78 % žensk se strinja, da zaobljene konice prirezovalnika preprečujejo praske***.

Prilagodljiva enojna mrežica za enakomerno pobritost

Prilagodljiva enojna mrežica za enakomerno pobritost

Prilagodljiva mrežica naravno drsi po neravnih predelih telesa in je nenehno v tesnem stiku s kožo za enakomerno pobritost.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

339

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/11/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen

Je zelo praktičen, z več nastavki, priročen tudi za potovanja. Predvsem pa nežen in učinkovit.

Prednosti

Velikost, delovanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

08/11/2022

Slovenija

Slovenija

Priročen in enostaven za uporabo

Ocena 5, ker ima več različnih nastavkov, 2 nastavitvi hitrosti. Brezžična uporaba. Še posebej prav pride lučka.

Prednosti

Enostavno super.

Slabosti

Mogoče malo preglasen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

07/11/2022

Slovenija

Slovenija

Ima vse kar potrebujem

Eleganten in funkcionalen brivnik, ki lepo izvede svoje naloge.

Prednosti

Natancen, kvaliteten

Slabosti

Velilost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. 74 %, HUT Nemčija N=49, 2021

  2. HUT Nemčija N=49, 2021.

  3. V primerjavi s trenutnim damskim brivnikom, HUT Nemčija N=49, 2021.