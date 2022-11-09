2 leti garancije
Prilagodljiva enojna mrežica
10 ur polnjenja
+7 nastavkov
Damski brivnik Philips serije 6000 je zasnovan za nežno in udobno britje na različnih predelih telesa*. 80 % kupcev potrjuje, da aparat ne povzroča opeklin ali rdečine**. Za kožo brez dlačic in to brez neprijetnih bolečin.
Zaobljene konice prirezovalnika pred in za brivno mrežico zagotavljajo gladko drsenje brivnika po koži. 78 % žensk se strinja, da zaobljene konice prirezovalnika preprečujejo praske***.
Prilagodljiva mrežica naravno drsi po neravnih predelih telesa in je nenehno v tesnem stiku s kožo za enakomerno pobritost.
4.8
od 5
339
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Aljaaa123
09/11/2022
Slovenija
Del promocije
Odličen
Je zelo praktičen, z več nastavki, priročen tudi za potovanja. Predvsem pa nežen in učinkovit.
Prednosti
Velikost, delovanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
NatasaB
08/11/2022
Slovenija
Del promocije
Priročen in enostaven za uporabo
Ocena 5, ker ima več različnih nastavkov, 2 nastavitvi hitrosti. Brezžična uporaba. Še posebej prav pride lučka.
Prednosti
Enostavno super.
Slabosti
Mogoče malo preglasen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Luci79
07/11/2022
Slovenija
Del promocije
Ima vse kar potrebujem
Eleganten in funkcionalen brivnik, ki lepo izvede svoje naloge.
Prednosti
Natancen, kvaliteten
Slabosti
Velilost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Brezžični brivnik za mokro in suho uporabo
74 %, HUT Nemčija N=49, 2021
HUT Nemčija N=49, 2021.
V primerjavi s trenutnim damskim brivnikom, HUT Nemčija N=49, 2021.