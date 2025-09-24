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Lumea IPL 9000 Series Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

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Lumea IPL 9000 SeriesAparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

BRI957/00

Lumea IPL 9000 Series Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

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Priročniki in dokumentacija

Data Act Document

  • PDF dat., 213.9 kB
  • 24 September 2025

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 14.1 MB
  • 24 March 2025

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