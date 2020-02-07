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Lumea IPL Prestige Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Izdelek ni več na voljo

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Lumea IPL PrestigeAparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

BRI950/00

Lumea IPL Prestige Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EcoPassport - English (US)

  • PDF dat., 138 kB
  • 7 February 2020

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 4.2 MB
  • 27 August 2026

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