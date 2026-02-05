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Epilator Series 9000 Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

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Epilator Series 9000Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE719/00

Epilator Series 9000 Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

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Izkoristite vse možnosti izdelka

  • Uporaba kompleta za epilacijo: popoln vodnik za vašo rutino
    Uporaba kompleta za epilacijo: popoln vodnik za vašo rutino
  • Priprava: kako se pripravite na rutino odstranjevanja dlak
    Priprava: kako se pripravite na rutino odstranjevanja dlak
  • Osnove učinkovite epilacije
    Osnove učinkovite epilacije
  • Vzdrževanje kompleta za epilacijo
    Vzdrževanje kompleta za epilacijo

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 143.7 kB
  • 28 May 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 4.8 MB
  • 17 December 2025

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