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Bodygroom Series 5000 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
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BG5021/15
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Data Act Document
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
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S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?
Bodygroom Series 3000 & 5000Glavnik za dlačice po telesu, 2 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Brivni nastavek
Bodygroom Series 3000 & 5000Glavnik za dlačice po telesu, 3 mm
Bodygroom Series 3000 & 5000Glavnik za dlačice po telesu, 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Glavnik za dlačice po telesu, 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Nastavek za hrbet
Omrežni adapter USB HQ87
Kabel USB
ShaversŠčetka za čiščenje
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