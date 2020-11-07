Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Izboljšana preprostost prihaja na veliki zaslon. Televizor Philips serije 5500 ponuja polno visoko ločljivost, jasen zvok in izjemne užitke ob gledanju. Samo priklopite ga in se preprosto predajte oddajam, filmom in igram.
126 cm (50 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
FHD
Pixel Plus HD
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
4.5
od 5
26
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BlackBirdy
07/11/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Idelek ima vse kar smo pričakovali.
Lahek, odlična slika za ta cenovni razred, zvok ne razočara, predvajanje z zunanjih medijev deluje brezhibno.
Prednosti
kvaliteta slike, zvok,
Slabosti
daljinec ne omogoča ustvarjanje bližnjic za pogosto uporabljene funkcije (kot je izklop zaslona ob predvajanju glazbe)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum uporabe 2020-05-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum uporabe 2020-05-07
Duje7
14/07/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod!
Proizvod se ponaša u potpunosti prema specifikacijama i time zadovoljava potrebe prema izboru tog televizora. Naravno da su mogućnosti u okviru cijene, ali ako naprednije mogućnosti nekome ne trebaju, zašto trošiti više novca. Možda bi trebalo malo dotjerati software. Sve radi, ali neke stvari bi trebale ići jednostavnije i pristupačnije, kao n.pr. organiziranje rasporeda kanala. Ja sam to riješio, ali znam puno ljudi koji se nebi snašli, barem ne tako brzo. Također bi trebalo takove, praktične stvari, bolje opisati u uputama. Televizor ima odličnu, čistu sliku i jasan ton. To je izvrsno za starije osobe, jer je i veličina odgovarajuća. U većini slučajeva ne trebaju naočale. Jedan problem se pojavljuje sa USB portom. Za reprodukciju filmova sa HD-a većih kapaciteta treba više struje, tako da je 500mA premalo. Ja sam to riješio sa dodatnim napajanjem, ali za bilo koji TV, USB port od 1A, a možda i 1,5A tehnički nebi trebalo biti problem. Također staviti barem 2 porta, na danas za naj jeftiniji TV, nebi bio neki trošak niti kupcu, niti proizvođaču, ali kupca veseli. Evo, toliko od mene za sada. P.S. Mi, malo stariji, znamo za "Philips" iz davnih dana, kao kvalitetnog proizvođača elektronskih (i električnih) uređaja. Znamo da se svijet mijenja, ali nebi trebali odustati od svojeg standarda.
Prednosti
Za te novce, to je to!
Slabosti
Ništa posebno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Datum uporabe 2019-06-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Datum uporabe 2019-06-14
nenozg7
23/07/2019
Hrvatska
Odlicno
Vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,povoljna cijena..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.