IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki

Izdelek ni več na voljo

5500 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

43PFS5503/12

4.5

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Na voljo v

43 palcev
43 palcev
50 inch
50 inch

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Izboljšana preprostost prihaja na veliki zaslon. Televizor Philips serije 5500 ponuja polno visoko ločljivost, jasen zvok in izjemne užitke ob gledanju. Samo priklopite ga in se preprosto predajte oddajam, filmom in igram.

Poglej vse prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 108 cm (43 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Pixel Plus HD. Jasne slike iz vsakega vira.

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko gledate kabelsko televizijo ali vsebino iz diska, lahko uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

26

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

07/11/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Idelek ima vse kar smo pričakovali.

Lahek, odlična slika za ta cenovni razred, zvok ne razočara, predvajanje z zunanjih medijev deluje brezhibno.

Prednosti

kvaliteta slike, zvok,

Slabosti

daljinec ne omogoča ustvarjanje bližnjic za pogosto uporabljene funkcije (kot je izklop zaslona ob predvajanju glazbe)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum uporabe 2020-05-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum uporabe 2020-05-07

14/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod!

Proizvod se ponaša u potpunosti prema specifikacijama i time zadovoljava potrebe prema izboru tog televizora. Naravno da su mogućnosti u okviru cijene, ali ako naprednije mogućnosti nekome ne trebaju, zašto trošiti više novca. Možda bi trebalo malo dotjerati software. Sve radi, ali neke stvari bi trebale ići jednostavnije i pristupačnije, kao n.pr. organiziranje rasporeda kanala. Ja sam to riješio, ali znam puno ljudi koji se nebi snašli, barem ne tako brzo. Također bi trebalo takove, praktične stvari, bolje opisati u uputama. Televizor ima odličnu, čistu sliku i jasan ton. To je izvrsno za starije osobe, jer je i veličina odgovarajuća. U većini slučajeva ne trebaju naočale. Jedan problem se pojavljuje sa USB portom. Za reprodukciju filmova sa HD-a većih kapaciteta treba više struje, tako da je 500mA premalo. Ja sam to riješio sa dodatnim napajanjem, ali za bilo koji TV, USB port od 1A, a možda i 1,5A tehnički nebi trebalo biti problem. Također staviti barem 2 porta, na danas za naj jeftiniji TV, nebi bio neki trošak niti kupcu, niti proizvođaču, ali kupca veseli. Evo, toliko od mene za sada. P.S. Mi, malo stariji, znamo za "Philips" iz davnih dana, kao kvalitetnog proizvođača elektronskih (i električnih) uređaja. Znamo da se svijet mijenja, ali nebi trebali odustati od svojeg standarda.

Prednosti

Za te novce, to je to!

Slabosti

Ništa posebno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Datum uporabe 2019-06-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Datum uporabe 2019-06-14

23/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlicno

Vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,povoljna cijena..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.