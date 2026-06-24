Iz sesalnika Philips PowerPro Aqua uhaja prah

Odstranite predelek filtra in vzemite filter iz sesalnika Philips PowerPro Aqua; Odstranite penasti filter; Penasti filter očistite pod tekočo vodo s hladno ali mlačno vodo. Filter naj se suši 24 ur; Filtra ne nameščajte nazaj, ko so filtri še mokri, saj lahko poškodujete aparat.

Opomba: Za temeljito čiščenje lahko posodo za prah in dele filtra očistite tudi v hladni ali mlačni vodi.

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