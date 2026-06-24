Iz sesalnika Philips PowerPro Aqua uhaja prah

2 leti garancije
Za ohranjanje optimalne zmogljivosti sesanja sesalnika Philips PowerPro Aqua priporočamo, da filtre očistite na 2 do 4 tedne. Filtra ni treba zamenjati. V naslednjih vrsticah preberite, kako lahko filtre očistite sami.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6404/01 , FC6402/01 .
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