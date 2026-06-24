Philipsova podpora Kako naj nastavim sesalnik Philips PowerPro Aqua?

Sesalnik Philips PowerPro Aqua lahko nastavite na naslednji način:

Odstranite navojni zatič Vstavite cev v glavno ohišje Znova vstavite navojni zatič (in ga privijte z izvijačem ali kovancem) Vstavite napajalni kabel Priključite ga na električno omrežje Sesalnik polnite 5 ur

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite: