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Kako naj nastavim sesalnik Philips PowerPro Aqua?

Sesalnik Philips PowerPro Aqua lahko nastavite na naslednji način:

  1. Odstranite navojni zatič
  2. Vstavite cev v glavno ohišje
  3. Znova vstavite navojni zatič (in ga privijte z izvijačem ali kovancem)
  4. Vstavite napajalni kabel
  5. Priključite ga na električno omrežje
  6. Sesalnik polnite 5 ur

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite:

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6404/01 , FC6402/01 .

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