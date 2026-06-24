Kako naj nastavim sesalnik Philips PowerPro Aqua?

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Sesalnik Philips PowerPro Aqua lahko nastavite na naslednji način:
V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite:
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6404/01 , FC6402/01 .
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