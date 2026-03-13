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Philips OneUp serije 5000 Električni mop

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Philips OneUp serije 5000Električni mop

XV5113/01

Philips OneUp serije 5000 Električni mop

Novo

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Priročniki in dokumentacija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF dat., 2.3 MB
  • 13 March 2026

Deli in pribor

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Nadomestne krpe

    XV1882/10
    • Tla srečajo nežna mikrovlakna: čisti trda tla, vključno z občutljivimi in nevpojnimi.
    • 50 % hitrejše sušenje kot ročno pomivanje: pomivajte in sušite hkrati za brezhibno čista tla.**
    • Enostavno odstranljive: zasnovane za enostavno električno pomivanje in čiščenje brez nesnage.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
    • Za večkratno uporabo do 6 mesecev: nadomestne krpe Philips OneUp so primerne za pranje v stroju in ročno pranje.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Nadomestne krpe

    XV1882/20
    • Tla srečajo nežna mikrovlakna: čisti trda tla, vključno z občutljivimi in nevpojnimi.
    • 50 % hitrejše sušenje kot ročno pomivanje: pomivajte in sušite hkrati za brezhibno čista tla.**
    • Enostavno odstranljive: zasnovane za enostavno električno pomivanje in čiščenje brez nesnage.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
    • Za večkratno uporabo do 6 mesecev: nadomestne krpe Philips OneUp so primerne za pranje v stroju in ročno pranje.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistilo za tla

    XV1892/02
    • Podaljša življenjsko dobo krpe: formula za enostavno in optimalno odmerjanje zmanjšuje obrabo.
    • Preprosto doziranje s pakiranjem za do 40 uporab: ultra koncentrirana formula zagotavlja nežno čiščenje.
    • Hitro sušenje: 50 % hitrejše sušenje v primerjavi z ročnim pomivanjem za brezhibno čistočo.**
    • Ekonomična rešitev: eno pakiranje nadomesti do tri steklenice običajnega detergenta.
    • Primerno za hišne ljubljenčke in družine: ščiti površine in spodbuja bolj zdravo okolje.

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