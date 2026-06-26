2 leti garancije
Novo
2-krat čistejša tla v primerjavi z ročnim pomivanjem***: Globinsko čiščenje odstrani do 99,9 % bakterij*.
2-krat hitrejše pomivanje v primerjavi z ročnim pomivanjem: Izkusite čiščenje, ki skrajša čas pomivanja na polovico.**
Originalna tehnologija OneUp: Patentirana tehnologija, ki dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
Brezžična in gibljiva zasnova: Uživajte v neomejenem gibanju s 360° vrtljivim zglobom.
Dolgotrajnejša baterija in odstranljive krpe: Do 70 minut neprekinjenega čiščenja.
Očisti maščobo, madeže, lepljivo umazanijo, fini prah in vsakodnevno umazanijo na tleh. Za sijoča tla brez ostankov in prog ter odstranjevanje do 99,9 % bakterij*
Uživajte v čiščenju tal brez težav, brez vedra, ožemanja ali izpiranja. Električni mop Philips OneUp poenostavi vsak korak.
Zahvaljujoč patentirani tehnologiji OneUp ste lahko prepričani, da ne širite umazanije. Dovaja čisto vodo na tla, medtem ko tiho črpa umazano vodo. Ves čas.
Novo
Novo
Novo
4.8
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Prednosti
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Debbiusrcu
23/03/2026
Hrvatska
Preporuke!
Jednostavno korištenje, oduševljena sam! Mrzim prati pod, a sad samo prvo usišem usisivačem i lagano prebrišem ovim čudom. Nema komplikacija, pranja nekih krpica i sl. Preporučam! Ostalo je samo vidjeti koliko ce baterija izdržati.
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Ta ocena je bila podana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Vizualno čisto: merjenje sijaja očiščene površine, testirano s tekočinami, v primerjavi z ročnimi mopi
Merjeno v primerjavi z ročnim pomivanjem na nevpojnih tleh v skladu s pogoji aklimatizacije IEC60335-2-2.
Testirano na določenem testnem območju z vzorci E. Coli in S. Aureus, z uporabo samo vode.
Na podlagi velikosti hiše 125 m².