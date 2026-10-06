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Nadomestni ščetki AquaTrio 7000 & 9000
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XV1793/01
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Komplet nadomestnih ščetk, združljivih s paleto brezžičnih sesalnikov za mokro in suho sesanje Philips AquaTrio serije 9000. Komplet vključuje 2 zelo mehki ščetki Power Brush z mikrovlakni. Priporočamo, da jih zamenjate vsakih 6 mesecev.
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