Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dodatna oprema za sesalnike in brisala
Vse serije
Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestne ščetke
Podpora
XV1773/10
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Nadomestnea ščetka, združljiva z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 1 izjemno mehka ščetkoa Power Brush iz mikrovlaken. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali