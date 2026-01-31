2 leti garancije
XV1773/10
Nadomestna ščetka za čiščenje
Nadomestnea ščetka, združljiva z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 1 izjemno mehka ščetkoa Power Brush iz mikrovlaken. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.
Originalna Philipsova dodatna oprema
Izjemno mehke ščetke iz mikrovlaken
Ščetka za Philips AquaTrio 6000, 7000
Priporočljivo je, da ščetko zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.
Priporočljivo je, da ščetko zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.
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