Nadomestna ščetka za čiščenje

Nadomestnea ščetka, združljiva z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 1 izjemno mehka ščetkoa Power Brush iz mikrovlaken. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.