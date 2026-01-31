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  • Nadomestna ščetka za čiščenje
  • Nadomestna ščetka za čiščenje

Seriji 6000 in 7000Komplet nadomestne ščetke

XV1773/10

Nadomestna ščetka za čiščenje

Nadomestnea ščetka, združljiva z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 1 izjemno mehka ščetkoa Power Brush iz mikrovlaken. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.

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Kompatibilni izdelki
Serija 7000

Serija 7000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW7264/11

Združljiv s sesalniki za sesanje in pomivanje serij 6000 in 7000

Nadomestna ščetka za čiščenje

  • Originalna Philipsova dodatna oprema

  • Izjemno mehke ščetke iz mikrovlaken

  • Ščetka za Philips AquaTrio 6000, 7000

Originalna nadomestna ščetka za sesalnike za sesanje in pomivanje 6000 in 7000

Priporočljivo je, da ščetko zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.

Za optimalne rezultate čiščenja zamenjajte vsakih 6 mesecev

Priporočljivo je, da ščetko zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.

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