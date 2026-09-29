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Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestnih suhih filtrov

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Seriji 6000 in 7000Komplet nadomestnih suhih filtrov

XV1771/10

Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestnih suhih filtrov

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Priročniki in dokumentacija

Nadomestni suhi filtri so združljivi z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 2 seta suhih filtrov. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.

  • PDF dat.
  • 29 September 2026

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