2 leti garancije
XV1771/10
2 nadomestna suha filtra
Nadomestni suhi filtri so združljivi z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 2 seta suhih filtrov. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.
Originalna Philipsova dodatna oprema
Menjava suhega filtra
Suha filtra Philips AquaTrio 6000/7000
Visoko učinkoviti filter zajame drobni prah in poskrbi za dober pretok zraka.
Priporočljivo je, da vsak filter zamenjate na 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.
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