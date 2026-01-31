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  • 2 nadomestna suha filtra
  • 2 nadomestna suha filtra

Seriji 6000 in 7000Komplet nadomestnih suhih filtrov

XV1771/10

2 nadomestna suha filtra

Nadomestni suhi filtri so združljivi z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio 7000 in 6000. 2 seta suhih filtrov. Priporočamo menjavo na 6 mesecev.

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Kompatibilni izdelki
Serija 7000

Serija 7000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW7264/11

Združljiv s sesalniki za sesanje in pomivanje serij 6000 in 7000

2 nadomestna suha filtra

  • Originalna Philipsova dodatna oprema

  • Menjava suhega filtra

  • Suha filtra Philips AquaTrio 6000/7000

Originalni nadomestni filter za sesalnike za sesanje in pomivanje 6000 in 7000

Visoko učinkoviti filter zajame drobni prah in poskrbi za dober pretok zraka.

Za optimalne rezultate čiščenja zamenjajte vsakih 6 mesecev

Priporočljivo je, da vsak filter zamenjate na 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.

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