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Serije 8000 Aqua Plus Brezžični sesalnik
Izdelek ni več na voljo
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Vse (7)
Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?
Kdaj očistiti/zamenjati blazinice iz mikrovlaken sesalnika Philips?
Kako zamenjati baterije pokončnega sesalnika Philips SpeedPro (Max)?
Kako dolgo naj polnim sesalnik Philipsov brezžični sesalnik?
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Sesalnik za mokro sesanje izčrpa manj vode kot običajno
Sesalniku Philips SpeedPro se hitro izprazni baterija
Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)
Brezžični sesalnik SpeedPro Max prikazuje kodo napake
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