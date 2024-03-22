2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija PowerCyclone 10
25,2 V, do 80 minut delovanja***
Sesalnik 3 v 1, vodni in ročni
Zajame do 99,7 % umazanije****
Posebno zasnovani nastavek Aqua s sesanjem in brisanjem odstranjuje prah, umazanijo in lepljive madeže v vseh smereh.
Nastavek z dvema sesalnima kanaloma, en spredaj in en zadaj, se upogiba in pametno samodejno prilagodi sesanje tam, kjer je najbolj potrebno za boljše delovanje. Oba sesalna kanala imata cikcakasto zasnovo in edinstveno patentirano porazdelitev vode za najučinkovitejše delovanje.
Dodajte svoje najljubše čistilo za tla ali primerno čistilno sredstvo in odstranite do 99 % bakterij* s trdih tal v vašem domu.
4.7
od 5
201
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
22/03/2024
Slovenija
Eden boljših nakupov v zadnjem obdobju.
Vsestranska uporabnost. Tudi za čiščenje stenskih ploščic, kar je velik plus.
Prednosti
Vsestranska uporabnost, očistiti ga znajo tudi otroci …
Slabosti
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Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Mucika440
28/12/2022
Slovenija
Del promocije
Zelo je priročen za vso gospodinstvo
Zelo je priročen lahek vodnjiv in če bi lahko podarila bi ga moji botri ker si ga zelo želi
Prednosti
Ultra zelo vredu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Hanuma
27/12/2022
Slovenija
Del promocije
Zelo praktičan ter ucikovit, smi zelo zadovoljni.
Zelo zelo praktičan ter naredi tisto kar pricakujes. Piporocam ga vsem ki imajo majhne otroke kateri vedno polivajo ter puscajo sledi za sabo. Vedno je pri roki brezzicen .Za majhne kvadrature stanovanj (80m2) je res idealan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik
Preizkusila zunanja agencija z uporabo vode in detergenta.
Preizkušeno v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v Nemčiji do junija 2019.
Čas delovanja in pokritost temeljita na interni Philipsovi metodi sledenja.
Preizkušeno s Philipsovim preizkusom čiščenja grobe umazanije, ki temelji na standardu IEC60312-1. Januar 2018. Ena poteza je premik naprej in nazaj.