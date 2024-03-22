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  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah
  • Odstranjuje več kot le prah

Izdelek ni več na voljo

Serije 8000 Aqua PlusBrezžični sesalnik

XC8349/01

4.7
| (201) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Odstranjuje več kot le prah
Brezžični sesalnik Philips serije 8000 Aqua Plus ima edinstven nastavek Aqua za čiščenje različnih vrst umazanije hkrati, od prahu do lepljivih madežev, z dvojno močjo sesanja. Opremljen je tudi z nastavkom samo za sesanje, sesalnik pa lahko uporabljate tudi kot ročnega.
Poglej vse prednosti

Sočasno sesanje in brisanje z dvojno močjo sesanja

Odstranjuje več kot le prah

  • Tehnologija PowerCyclone 10

  • 25,2 V, do 80 minut delovanja***

  • Sesalnik 3 v 1, vodni in ročni

  • Zajame do 99,7 % umazanije****

Nastavek Aqua sočasno sesa in briše

Nastavek Aqua sočasno sesa in briše

Posebno zasnovani nastavek Aqua s sesanjem in brisanjem odstranjuje prah, umazanijo in lepljive madeže v vseh smereh.

Nastavek s samodejnim prileganjem za boljše delovanje

Nastavek s samodejnim prileganjem za boljše delovanje

Nastavek z dvema sesalnima kanaloma, en spredaj in en zadaj, se upogiba in pametno samodejno prilagodi sesanje tam, kjer je najbolj potrebno za boljše delovanje. Oba sesalna kanala imata cikcakasto zasnovo in edinstveno patentirano porazdelitev vode za najučinkovitejše delovanje.

Z dodanim čistilnim sredstvom odstranite do 99 % bakterij*

Z dodanim čistilnim sredstvom odstranite do 99 % bakterij*

Dodajte svoje najljubše čistilo za tla ali primerno čistilno sredstvo in odstranite do 99 % bakterij* s trdih tal v vašem domu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

201

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/03/2024

Slovenija

Slovenija

Eden boljših nakupov v zadnjem obdobju.

Vsestranska uporabnost. Tudi za čiščenje stenskih ploščic, kar je velik plus.

Prednosti

Vsestranska uporabnost, očistiti ga znajo tudi otroci …

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

28/12/2022

Slovenija

Slovenija

Zelo je priročen za vso gospodinstvo

Zelo je priročen lahek vodnjiv in če bi lahko podarila bi ga moji botri ker si ga zelo želi

Prednosti

Ultra zelo vredu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

27/12/2022

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičan ter ucikovit, smi zelo zadovoljni.

Zelo zelo praktičan ter naredi tisto kar pricakujes. Piporocam ga vsem ki imajo majhne otroke kateri vedno polivajo ter puscajo sledi za sabo. Vedno je pri roki brezzicen .Za majhne kvadrature stanovanj (80m2) je res idealan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serije 8000 Aqua Plus XC8349/01 Brezžični sesalnik

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  1. Preizkusila zunanja agencija z uporabo vode in detergenta.

  2. Preizkušeno v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v Nemčiji do junija 2019.

  3. Čas delovanja in pokritost temeljita na interni Philipsovi metodi sledenja.

  4. Preizkušeno s Philipsovim preizkusom čiščenja grobe umazanije, ki temelji na standardu IEC60312-1. Januar 2018. Ena poteza je premik naprej in nazaj.