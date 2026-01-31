Hitro in močno čiščenje, še lažje

PowerUp s 360° nastavkom in do 150 AW(4) sesalne moči zajame več umazanije iz vseh smeri za hitrejše čiščenje. Enostavna uporaba z zasnovo proti zapletanju, upogljivo cevjo in enostavnim odpiranjem posode. Do 50 min (6) delovanja in 3 dodatki za čiščenje celotnega doma.