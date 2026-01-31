Novo
XC3213/10
Hitro in močno čiščenje, še lažje
PowerUp s 360° nastavkom in do 150 AW(4) sesalne moči zajame več umazanije iz vseh smeri za hitrejše čiščenje. Enostavna uporaba z zasnovo proti zapletanju, upogljivo cevjo in enostavnim odpiranjem posode. Do 50 min (6) delovanja in 3 dodatki za čiščenje celotnega doma.
Visoka zmogljivost do 150 AW(1)
360° nastavek dvigne 99,99 % prahu(7) iz vseh smeri
Do 50 min delovanja(6)
Tehnologija PowerUp povečuje moč sesanja na trdih tleh in preprogah s patentiranim nastavkom v obliki črke V in zmogljivim motorjem ter tako pritegne več umazanije z manj truda za do 50 % čistejša tla. (3).
Patentiran nastavek PowerUp zagotavlja 360° sesanje iz vseh smeri – naprej, nazaj in vstran – za hitrejše čiščenje, zato ni treba večkrat čistiti istega območja. Njegova visoko zmogljiva zasnova zajame do 99,99 % (5) prahu s tal.
Moč sesanja do 150 AW(4) – naš zmogljivi brezžični pokončni sesalnik odstranjuje trdovratno umazanijo, prah in lase ter temeljito čisti preproge, trda tla in oblazinjeno pohištvo. Lahko ste prepričani, da je vsak kotiček temeljito očiščen.
Ocene
(1) Najvišje povprečno pobiranje prahu in umazanije na trdih in mehkih tleh po standardu IEC 62885-2:2021, testirano v primerjavi z vrhunskimi pokončnimi sesalniki, EU, 2025.
(2) „Čistejše“ se nanaša na manj preostalih delcev in prahu po standardu IEC 62885-2:2021, testirano v primerjavi s povprečjem vrhunskih pokončnih sesalnikov, EU, 2025.
(3) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) razdelek 5.11, v načinu Boost na vstopu.
(4) Na trdih tleh, v najvišjem načinu.
(5) V načinu Eco, na ročni enoti.
(6) Na podlagi standarda IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (tip A). Alergeni se nanašajo na neživo snov.
(7) S suhim nastavkom na trdih tleh.