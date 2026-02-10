IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

UV Power Charger Deluje z brivnikom i9000 Prestige Ultra

Podpora

UV Power ChargerDeluje z brivnikom i9000 Prestige Ultra

XA90/00

UV Power Charger Deluje z brivnikom i9000 Prestige Ultra

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti EU - English (US)

  • PDF dat., 665.9 kB
  • 10 February 2026

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 45.1 kB
  • 10 February 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali