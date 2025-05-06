2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Z UV-svetlobo razkuži v 10 minutah
Z enim polnjenjem do 6 tednov britja
Primeren za potovanja
Uniči 99,99 % bakterij.* Z UV-svetlobo razkuži v 10 minutah. Hkrati napolnite in razkužite svoj brivnik.
Ščiti vaš brivnik pred poškodbami in praskami.
Z enim polnjenjem do 6 tednov britja. Zmogljiva litij-ionska baterija z zmogljivostjo 2600 mAh.
4.6
od 5
167
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Split Ante
06/05/2025
Hrvatska
vrhunski uređaj, sve preporuke
model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Prednosti
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Slabosti
Neeko náplň na čistenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Alojz
22/01/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Spoľahlivý
Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Uniči 99,9 % bakterij Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus; na površini brivnika v 10 minutah, preizkusil neodvisni laboratorij.