IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Polnilnik UV
  • Polnilnik UV
  • Polnilnik UV
  • Polnilnik UV

UV Power ChargerDeluje z brivnikom i9000 Prestige Ultra

XA90/00

4.6
| (167) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Polnilnik UV
Hkrati napolnite in razkužite svoj brivnik. Uniči 99,99 % bakterij.*
Poglej vse prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Združljiv z brivnikom i9000 Prestige Ultra

Polnilnik UV

  • Z UV-svetlobo razkuži v 10 minutah

  • Z enim polnjenjem do 6 tednov britja

  • Primeren za potovanja

Prvi UV-polnilni etui za brivnike na svetu

Prvi UV-polnilni etui za brivnike na svetu

Uniči 99,99 % bakterij.* Z UV-svetlobo razkuži v 10 minutah. Hkrati napolnite in razkužite svoj brivnik.

Primeren za potovanja

Primeren za potovanja

Ščiti vaš brivnik pred poškodbami in praskami.

Daljši čas delovanja

Z enim polnjenjem do 6 tednov britja. Zmogljiva litij-ionska baterija z zmogljivostjo 2600 mAh.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

167

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Slabosti

Neeko náplň na čistenie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Spoľahlivý

Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Ta ocena je bila podana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Uniči 99,9 % bakterij Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus; na površini brivnika v 10 minutah, preizkusil neodvisni laboratorij.