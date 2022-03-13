Izdelek ni več na voljo
Vaše življenje, vaši gibi, vaša glasba
Privlačne resnično brezžične slušalke so vedno pripravljene na predvajanje glasbe ali sprejemanje klicev. Funkcija za utišanje hrupa iz okolice Noise Canceling Pro se izkaže med poslušanjem na prostem ali med vožnjo. Slušalke se zanesljivo in udobno namestijo ter s svojim kovinskim videzom prinašajo ščepec sloga in elegance.
Noise Canceling Pro
Dva mikrofona za razločne klice
Etui za brezžično polnjenje
Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5
Resnično brezžične slušalke nimajo le enkratnega videza, temveč se z njimi lahko tudi povsem posvetite svojim opravkom. Napredna funkcija za preprečevanje šuma filtrira neželene zvoke iz okolice, medtem ko lahko v načinu za pozornost Awareness Mode slišite okolico. Če v aplikaciji Philips Headphones vklopite način za boljši govor Voice Enhanced, se lahko z ljudmi v bližini pogovarjate, ne da bi morali slušalke sneti.
Na poti, na vlaku, v parku ali telovadnici. Povsod, kjer poslušate, vam idealno uglašene 10 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok vsakega posnetka, glasbenega seznama in drugih vsebin. Če iz ušesa vzamete eno od slušalk, se predvajanje glasbe zaustavi. Ko slušalko znova vstavite v uho, se predvajanje nadaljuje.
Z dvema mikrofonoma za vaš glas vas bo sogovornik jasno in razločno slišal. Čas pogovorov lahko podvojite z uporabo le enega čepka, medtem ko se drugi polni. Mikrofona se samodejno dodelita aktivnemu čepku in ko se njegova baterija izprazni, ga enostavno zamenjate z drugim.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vladimír01
13/03/2022
Česká republika
Skvělá sluchátka
Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.
Prednosti
Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou
Slabosti
Kvalita provedení nabíjecího pouzdra
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum uporabe 2021-02-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum uporabe 2021-02-13
Tektur
20/11/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie
Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.
Prednosti
Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu
Slabosti
Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2023-10-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2023-10-20
Vadym NC
08/06/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Philips TAT5506BK класний саунд
В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.
Prednosti
Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC
Slabosti
Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2022-05-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT5506BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2022-05-08