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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične slušalke

TAT4507WT/00

Na voljo v

Bela
Bela
Srebrna
Srebrna

Ne zamudite nobenega delčka skladbe.

Te resnično brezžične slušalke z 10 mm akustičnimi enotami in hibridnim aktivnim odpravljanjem šumov poskrbijo, da slišite vse pomembne zvoke. Zasnovane so v obliki hokejskih palic, odporne na škropljenje in potenje IPX4 ter opremljene z žepnim polnilnim etuijem za 24 ur predvajanja.

Poglej vse prednosti

Ne zamudite nobenega delčka skladbe.

  • Hibridno aktivno odpravljanje šumov

  • 2 x 2 mikrof. za razločne gl. klice

  • Žepni polnilni etui

  • Odporne na škropljenje in pot, IPX4

Hibridno aktivno odpravljanje šumov

Hibridno aktivno odpravljanje šumov

Slušalke so opremljene s hibridnim aktivnim odpravljanjem šumom, ki odstrani ves neželeni šum okolice. Z načinom Awareness Mode lahko v vsakem trenutku spet prisluhnete zunanjemu svetu. To je idealen način, da se posvetite svojim najljubšim zvokom.

2 x 2 mikrofona za popolnoma razločne glasovne klice

2 x 2 mikrofona za popolnoma razločne glasovne klice

Slušalke imajo vgrajena dva mikrofona in z algoritmom za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Mikrofona v vsakem ušesnem vstavku prostorsko filtrirata zvok in s tem odpravljata zunanje šume, da se s sogovornikom razločno slišite. Razločna komunikacija je zagotovljena ob vsakem pogovoru.

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Te udobne slušalke se varno prilegajo ušesnemu kanalu in s popolno zatesnitvijo zmanjšajo zunanji hrup. Uživajte v jasnem ritmu in besedah! Prepustite se udobju s tremi velikostmi mehkih in izmenljivih silikonskih ušesnih čepkov.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.