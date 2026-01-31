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TAT4507WT/00
Ne zamudite nobenega delčka skladbe.
Te resnično brezžične slušalke z 10 mm akustičnimi enotami in hibridnim aktivnim odpravljanjem šumov poskrbijo, da slišite vse pomembne zvoke. Zasnovane so v obliki hokejskih palic, odporne na škropljenje in potenje IPX4 ter opremljene z žepnim polnilnim etuijem za 24 ur predvajanja.
Hibridno aktivno odpravljanje šumov
2 x 2 mikrof. za razločne gl. klice
Žepni polnilni etui
Odporne na škropljenje in pot, IPX4
Slušalke so opremljene s hibridnim aktivnim odpravljanjem šumom, ki odstrani ves neželeni šum okolice. Z načinom Awareness Mode lahko v vsakem trenutku spet prisluhnete zunanjemu svetu. To je idealen način, da se posvetite svojim najljubšim zvokom.
Slušalke imajo vgrajena dva mikrofona in z algoritmom za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Mikrofona v vsakem ušesnem vstavku prostorsko filtrirata zvok in s tem odpravljata zunanje šume, da se s sogovornikom razločno slišite. Razločna komunikacija je zagotovljena ob vsakem pogovoru.
Te udobne slušalke se varno prilegajo ušesnemu kanalu in s popolno zatesnitvijo zmanjšajo zunanji hrup. Uživajte v jasnem ritmu in besedah! Prepustite se udobju s tremi velikostmi mehkih in izmenljivih silikonskih ušesnih čepkov.
Ocene
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.