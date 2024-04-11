2 leti garancije
Naraven zvok
Odpravljanje šumov
Razločnejši klici na poti
Bluetooth LE Audio*
Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Lahko jo pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? Tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode.
Namenski mikrofoni med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem AI odstrani šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne govorjenja ljudi, ki stojijo poleg vas.
Ušesne slušalke v kombinaciji z napravami, ki podpirajo Bluetooth LE Audio in kodek LC3*, prinašajo zanesljivejšo povezavo in opazno boljši zvok. Med pretakanjem glasbe ali klici v gosto pozidanih okoljih zvoka ne bo nenadoma zmanjkalo in niti med gledanjem filmov ali igranjem iger ne boste opazili njegove zakasnitve.
3.8
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
dobromir007
11/04/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Prednosti
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Prednosti
bateria, muzyka
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Prednosti
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Potrebna je posodobitev programske opreme. Aplikacija Philips Headphones vas bo obvestila, ko bo na voljo najnovejša različica programske opreme.