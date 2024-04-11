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  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
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  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
  • Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke

Popolnoma brezžične slušalke

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke
Izkažejo se v vseh pogledih! Te popolnoma brezžične ušesne slušalke z odpravljanjem šumov zvenijo odlično in zmanjšujejo šume zaradi vetra. Potopite se v glasbo in uživajte v razločnih klicih na poti. Enostavno spravite polnilni etui v žep in že ste pripravljeni za dan, ki je pred vami.
Poglej vse prednosti

Od glasbe do klicev, vaše celodnevne spremljevalke

  • Naraven zvok

  • Odpravljanje šumov

  • Razločnejši klici na poti

  • Bluetooth LE Audio*

Vedno le vaša glasba. Odpravljanje šumov.

Vedno le vaša glasba. Odpravljanje šumov.

Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Lahko jo pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? Tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode.

Razločnejši klici na poti. Sogovorniki bodo slišali vas, ne šumov.

Razločnejši klici na poti. Sogovorniki bodo slišali vas, ne šumov.

Namenski mikrofoni med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem AI odstrani šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne govorjenja ljudi, ki stojijo poleg vas.

Boljša povezljivost in zvok. Bluetooth naslednje generacije*

Boljša povezljivost in zvok. Bluetooth naslednje generacije*

Ušesne slušalke v kombinaciji z napravami, ki podpirajo Bluetooth LE Audio in kodek LC3*, prinašajo zanesljivejšo povezavo in opazno boljši zvok. Med pretakanjem glasbe ali klici v gosto pozidanih okoljih zvoka ne bo nenadoma zmanjkalo in niti med gledanjem filmov ali igranjem iger ne boste opazili njegove zakasnitve.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.8

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Preverjen kupec

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Prednosti

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Prednosti

bateria, muzyka

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Preverjen kupec

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Prednosti

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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