TAT2149WT/00
Majhne, a zmogljive
Te majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke so zaradi izjemno udobne zasnove ves dan prijetne za nošenje in odličnega videza! Kljub svoji majhnosti zagotavljajo odličen zvok in dodatne nizke tone pri nizki glasnosti. Se odpravljate ven? Etui lahko pritrdite celo na obesek za ključe.
Majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke
Polnilni etui za obesek za ključe
Naraven zvok. Dinamični nizki toni
Jasni klici
Naše najmanjše popolnoma brezžične ušesne slušalke doslej se ponašajo z nevpadljivo zasnovo, ki se odlično prilega in zagotavlja izjemno udobje, tudi če jih nosite ves dan. Slušalke se namestijo v uhelj, zato noben ušesni nastavek ne sega v sluhovod. Če potrebujete nekoliko boljši oprijem, lahko izbirate med tremi velikostmi silikonskih ovitkov (priloženi).
Te popolnoma brezžične ušesne slušalke so morda majhne, vendar vam za najboljši zvok iz njihovih 10 mm pogonskih enot ne bo treba povečati glasnosti. Aktivirajte dinamične nizke tone prek leve slušalke ali aplikacije Philips Headphones in uživajte v polni moči svojih najljubših basovskih linij, tudi ko poslušate pri nizki glasnosti.
Med klicem bo vaš glas zvenel jasno. Namenski mikrofon zajame zvok vašega glasu, algoritem za zmanjševanje hrupa pa utiša del hrupa iz okolice.
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1.7
od 5
3
Ocene
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Prednosti
Kompaktní velikost
Slabosti
Vypadává zvuk
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum uporabe 2026-07-30
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum uporabe 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Slabosti
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2025-09-18
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Slabosti
Не се прикрепя към ухото.
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum uporabe 2026-05-09
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum uporabe 2026-05-09