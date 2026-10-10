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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Popolnoma brezžične slušalke

TAT2149WT/00

1.7

| (3) Ocene

Na voljo v

Črna
Črna
Bela
Bela

Majhne, a zmogljive

Te majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke so zaradi izjemno udobne zasnove ves dan prijetne za nošenje in odličnega videza! Kljub svoji majhnosti zagotavljajo odličen zvok in dodatne nizke tone pri nizki glasnosti. Se odpravljate ven? Etui lahko pritrdite celo na obesek za ključe.

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Majhne, a zmogljive

  • Majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke

  • Polnilni etui za obesek za ključe

  • Naraven zvok. Dinamični nizki toni

  • Jasni klici

Izjemno majhne ušesne slušalke. Izjemno udobno prileganje

Izjemno majhne ušesne slušalke. Izjemno udobno prileganje

Naše najmanjše popolnoma brezžične ušesne slušalke doslej se ponašajo z nevpadljivo zasnovo, ki se odlično prilega in zagotavlja izjemno udobje, tudi če jih nosite ves dan. Slušalke se namestijo v uhelj, zato noben ušesni nastavek ne sega v sluhovod. Če potrebujete nekoliko boljši oprijem, lahko izbirate med tremi velikostmi silikonskih ovitkov (priloženi).

Odličen zvok tudi pri nizki glasnosti s funkcijo Dynamic Bass

Odličen zvok tudi pri nizki glasnosti s funkcijo Dynamic Bass

Te popolnoma brezžične ušesne slušalke so morda majhne, vendar vam za najboljši zvok iz njihovih 10 mm pogonskih enot ne bo treba povečati glasnosti. Aktivirajte dinamične nizke tone prek leve slušalke ali aplikacije Philips Headphones in uživajte v polni moči svojih najljubših basovskih linij, tudi ko poslušate pri nizki glasnosti.

Jasni klici. Slišali bodo, kaj govorite

Jasni klici. Slišali bodo, kaj govorite

Med klicem bo vaš glas zvenel jasno. Namenski mikrofon zajame zvok vašega glasu, algoritem za zmanjševanje hrupa pa utiša del hrupa iz okolice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

1.7

od 5

3

Ocene

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Prednosti

Kompaktní velikost

Slabosti

Vypadává zvuk

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum uporabe 2026-07-30

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum uporabe 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Slabosti

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2025-09-18

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Slabosti

Не се прикрепя към ухото.

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum uporabe 2026-05-09

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum uporabe 2026-05-09

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