2 leti garancije
TAT2149WT/00
Majhne, a mogočne
Majhne in popolnoma brezžične ušesne slušalke s svojo izjemno udobno zasnovo poskrbijo, da jih lahko udobno nosite ves dan. Kljub velikosti so zelo zmogljive in omogočajo vrhunski zvok ter globlje base pri nižjih glasnostih. Ste na poti? Etudi lahko namestite tudi na obesek za ključe.
Izjemno majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke
Polnilni etui za na obesek za ključe
Naraven zvok. Dynamic Bass.
Razločni klici
Naše najmanjše popolnoma brezžične ušesne slušalke se ponašajo z zasnovo z nizkim profilom, ki zagotavlja izjemno prileganje in udobno nošenje, tudi ko jih nosite ves dan. Slušalke ustrezno namestite v zunanji del svojega ušesa, pri čemer nobenega dela slušalke ne potisnete v ušesni kanal. Če si želite boljšega občutka, lahko izbirate med tremi velikostmi silikonskih ovojev (priloženo).
Te popolnoma brezžične ušesne slušalke so resda majhne, a za predvajanje vrhunskega zvoka iz 10 mm akustičnih enot ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass prek leve slušalke ali v aplikaciji Philips Headphones lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.
Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.
1.5
od 5
2
Ocene
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Slabosti
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2025-09-18
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum uporabe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Slabosti
Не се прикрепя към ухото.
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum uporabe 2026-05-09
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum uporabe 2026-05-09