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2000 seriesPopolnoma brezžične slušalke

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Majhne, a mogočne

Majhne in popolnoma brezžične ušesne slušalke s svojo izjemno udobno zasnovo poskrbijo, da jih lahko udobno nosite ves dan. Kljub velikosti so zelo zmogljive in omogočajo vrhunski zvok ter globlje base pri nižjih glasnostih. Ste na poti? Etudi lahko namestite tudi na obesek za ključe.

Poglej vse prednosti

Majhne, a mogočne

  • Izjemno majhne popolnoma brezžične ušesne slušalke

  • Polnilni etui za na obesek za ključe

  • Naraven zvok. Dynamic Bass.

  • Razločni klici

Izjemno majhne ušesne slušalke. Zelo dobro prileganje ušesom.

Izjemno majhne ušesne slušalke. Zelo dobro prileganje ušesom.

Naše najmanjše popolnoma brezžične ušesne slušalke se ponašajo z zasnovo z nizkim profilom, ki zagotavlja izjemno prileganje in udobno nošenje, tudi ko jih nosite ves dan. Slušalke ustrezno namestite v zunanji del svojega ušesa, pri čemer nobenega dela slušalke ne potisnete v ušesni kanal. Če si želite boljšega občutka, lahko izbirate med tremi velikostmi silikonskih ovojev (priloženo).

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Te popolnoma brezžične ušesne slušalke so resda majhne, a za predvajanje vrhunskega zvoka iz 10 mm akustičnih enot ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass prek leve slušalke ali v aplikaciji Philips Headphones lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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1.5

od 5

2

Ocene

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Slabosti

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2025-09-18

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Slabosti

Не се прикрепя към ухото.

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum uporabe 2026-05-09

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum uporabe 2026-05-09

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