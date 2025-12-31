2 leti garancije
TAT2100LB/00
Na voljo v
Majhne ušesne slušalke. Udobno prileganje.
Naraven zvok. Dinamični basi.
Tehnologija 4 mikrofonov
Polnilni etui žepne velikosti
Teksturirane ušesne blazinice SecureFit so lahke in udobne, hkrati pa dobro tesnijo in zagotavljajo še boljši zvok. Funkcije, kot so Dynamic Bass, vam omogočajo, da uživate v polni moči svojih najljubših skladb, kljub tišjemu predvajanju.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair.
Slušalke se ponašajo s štirimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.
Ocene