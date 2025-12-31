2 leti garancije
TAT1300BK/00
Majhne ušesne slušalke. Ugodna cena.
Naraven zvok. Dinamični basi.
Polnilni etui žepne velikosti
Udobne ušesne blazinice SecureFit
Teksturirane ušesne blazinice SecureFit so lahke in udobne, hkrati pa dobro tesnijo in zagotavljajo še boljši zvok. Funkcije, kot so Dynamic Bass, vam omogočajo, da uživate v polni moči svojih najljubših skladb, kljub tišjemu predvajanju.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprt je tudi Microsoft Swift Pair.
Majhni polnilni etui zlahka pospravite v žep, lahko pa v odprtino za pašček pritrdite trak in etui obesite na torbo ali na pas. Način mono pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, medtem ko se druga polni.
Ocene
Pašček ni priložen v škatli.