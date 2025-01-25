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Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične ušesne slušalke

TAT1215BK/10

3
| (1) Ocena

Na voljo v

Bela
Bela
Koralno rdeča
Koralno rdeča
Modra
Modra
Črna
Črna
Vedno pripravljeni
Ali obstaja kaj uporabnejšega kot resnično brezžične slušalke s polnilno torbico, ki jo lahko spravite v žep tesno oprijetih kavbojk? Te ušesne slušalke, odporne na pljuskanje in potenje, nudijo odličen zvok in do 18-urno avtonomijo predvajanja.
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Vedno pripravljeni

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

6 mm zvočne enote iz neodima. Čist zvok, udarni nizki toni.

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.

Zaščita IPX4 zagotavlja odpornost proti pljuskom in potu

Majhna polnilna torbica ne bi mogla biti priročnejša. Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuskanje iz vseh smeri. Potenje jim ne bo škodilo, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Slabosti

Naveo sam u tekstu.

Ta ocena je bila podana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Ta ocena je bila podana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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