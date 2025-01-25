2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT1215BK/10
Na voljo v
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.
Majhna polnilna torbica ne bi mogla biti priročnejša. Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuskanje iz vseh smeri. Potenje jim ne bo škodilo, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.
3.0
od 5
1
Ocena
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Slabosti
Naveo sam u tekstu.
Ta ocena je bila podana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Ta ocena je bila podana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha