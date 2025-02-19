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Naj vas spremlja glasba! Izjemen zvok za vsako dogodivščino.
Predvajajte glasbo, ki vas poživlja! Ta vodoodporen zvočnik z močnim, mogočnim zvočnikom lahko vzamete kamorkoli. Vadite v parku ali se zabavate med postavljanjem šotora? S 24-urno avtonomijo predvajanja in pasom za prenašanje je vedno pripravljen za uporabo.
Razred zaščite pred prahom/vodo IP67
Mogočen zvok
Vgrajen mikrofon za klice
Do 24 ur glasbe
Od parkov do kampov – vzemite priljubljeno glasbo s seboj, kamorkoli se odpravite. Dva 70 mm nizkotonca in dva visokotonca zagotavljata jasen zvok, medtem ko zvočnik navduši s svojim videzom. Želite še več zabave? Za pravi stereo zvok na zabavah v sistem povežite dva zvočnika.
Želite glasnejše predvajanje? Zvočniku ne bo zmanjkalo energije prej, kot vam. S povsem napolnjenim zvočnikom lahko glasbo predvajate 24 ur in s funkcijo polnilne postaje brez prekinitve predvajanja napolnite tudi priklopljene naprave.
Od pohodne poti do plaže in bazena – zaradi razreda odpornosti IP67 vas lahko zvočnik spremlja prav povsod. Snemljiv pašček olajša nošenje, medtem ko povezava Bluetooth z dosegom 20 m zagotavlja neprekinjeno predvajanje, tudi če je telefon daleč od zvočnika.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2024-08-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Prednosti
hangzás
Slabosti
na
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2022-02-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2022-02-13
Razred zaščite pred vdorom vode IP67 pomeni, da v akustično enoto zvočnika prah ne more prodreti in je lahko do 30 minut potopljena v vodi do globine 1 m.