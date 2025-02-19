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  • Fotografija podrobnosti izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS7807B/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Naj vas spremlja glasba! Izjemen zvok za vsako dogodivščino.

Predvajajte glasbo, ki vas poživlja! Ta vodoodporen zvočnik z močnim, mogočnim zvočnikom lahko vzamete kamorkoli. Vadite v parku ali se zabavate med postavljanjem šotora? S 24-urno avtonomijo predvajanja in pasom za prenašanje je vedno pripravljen za uporabo.

Poglej vse prednosti

Naj vas spremlja glasba! Izjemen zvok za vsako dogodivščino.

  • Razred zaščite pred prahom/vodo IP67

  • Mogočen zvok

  • Vgrajen mikrofon za klice

  • Do 24 ur glasbe

Mogočen zvok v odbitem zvočniku

Mogočen zvok v odbitem zvočniku

Od parkov do kampov – vzemite priljubljeno glasbo s seboj, kamorkoli se odpravite. Dva 70 mm nizkotonca in dva visokotonca zagotavljata jasen zvok, medtem ko zvočnik navduši s svojim videzom. Želite še več zabave? Za pravi stereo zvok na zabavah v sistem povežite dva zvočnika.

24-urna avtonomija predvajanja. Naj zabava traja.

24-urna avtonomija predvajanja. Naj zabava traja.

Želite glasnejše predvajanje? Zvočniku ne bo zmanjkalo energije prej, kot vam. S povsem napolnjenim zvočnikom lahko glasbo predvajate 24 ur in s funkcijo polnilne postaje brez prekinitve predvajanja napolnite tudi priklopljene naprave.

Razred odpornosti na prah in vodo IP67. Pripravljen na zabavo.*

Razred odpornosti na prah in vodo IP67. Pripravljen na zabavo.*

Od pohodne poti do plaže in bazena – zaradi razreda odpornosti IP67 vas lahko zvočnik spremlja prav povsod. Snemljiv pašček olajša nošenje, medtem ko povezava Bluetooth z dosegom 20 m zagotavlja neprekinjeno predvajanje, tudi če je telefon daleč od zvočnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2024-08-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Prednosti

hangzás

Slabosti

na

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum uporabe 2022-02-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum uporabe 2022-02-13

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Omejitve odgovornosti

  1. Razred zaščite pred vdorom vode IP67 pomeni, da v akustično enoto zvočnika prah ne more prodreti in je lahko do 30 minut potopljena v vodi do globine 1 m.