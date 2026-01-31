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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS4807B/00

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Z zvokom na poti. Majhen zvočnik z mogočnim zvokom.

Deskanje na vodi, tek, ples, boks ... Karkoli je vaša ljubezen, naj jo spremlja ta odbit vodoodporen zvočnik v dveh barvah. Čeprav je majhen, predvaja mogočen zvok, njegov pas pa vam omogoča, da ga zlahka vzamete s sabo.

Poglej vse prednosti

Z zvokom na poti. Majhen zvočnik z mogočnim zvokom.

  • Razred zaščite pred prahom/vodo IP67

  • Drzni nizki toni

  • Vgrajen mikrofon za klice

  • Do 12 ur glasbe

Majhen zvočnik. Mogočen zvok.

Majhen zvočnik. Mogočen zvok.

Od parkov do kampov – vzemite priljubljeno glasbo s seboj, kamorkoli se odpravite. Prenosni zvočnik zagotavlja jasen zvok, medtem ko je bas z dvema pasivnima membranama navduši s svojim mogočnim zvokom. Želite še več zabave? Za pravi stereo zvok na zabavah v sistem povežite dva zvočnika.

12-urna avtonomija predvajanja. Naj glasba traja.

12-urna avtonomija predvajanja. Naj glasba traja.

Želite glasnejše predvajanje? Zvočniku ne bo zmanjkalo energije prej, kot vam. S povsem napolnjenim zvočnikom lahko glasbo predvajate 12 ur, kar je več kot dovolj za trening ali zabavo ob tabornem ognju.

Razred odpornosti na prah in vodo IP67. Pripravljen na zabavo.*

Razred odpornosti na prah in vodo IP67. Pripravljen na zabavo.*

Od pohodne poti do plaže in bazena – zaradi razreda odpornosti IP67 vas lahko zvočnik spremlja prav povsod. Snemljiv pašček olajša nošenje, medtem ko povezava Bluetooth z dosegom 20 m zagotavlja neprekinjeno predvajanje, tudi če je telefon daleč od zvočnika.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Razred zaščite pred vdorom vode IP67 pomeni, da v akustično enoto zvočnika prah ne more prodreti in je lahko do 30 minut potopljena v vodi do globine 1 m.