Z zvokom na poti. Majhen zvočnik z mogočnim zvokom.

Deskanje na vodi, tek, ples, boks ... Karkoli je vaša ljubezen, naj jo spremlja ta odbit vodoodporen zvočnik v dveh barvah. Čeprav je majhen, predvaja mogočen zvok, njegov pas pa vam omogoča, da ga zlahka vzamete s sabo.