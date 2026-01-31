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TAS4807B/00
Z zvokom na poti. Majhen zvočnik z mogočnim zvokom.
Deskanje na vodi, tek, ples, boks ... Karkoli je vaša ljubezen, naj jo spremlja ta odbit vodoodporen zvočnik v dveh barvah. Čeprav je majhen, predvaja mogočen zvok, njegov pas pa vam omogoča, da ga zlahka vzamete s sabo.
Razred zaščite pred prahom/vodo IP67
Drzni nizki toni
Vgrajen mikrofon za klice
Do 12 ur glasbe
Od parkov do kampov – vzemite priljubljeno glasbo s seboj, kamorkoli se odpravite. Prenosni zvočnik zagotavlja jasen zvok, medtem ko je bas z dvema pasivnima membranama navduši s svojim mogočnim zvokom. Želite še več zabave? Za pravi stereo zvok na zabavah v sistem povežite dva zvočnika.
Želite glasnejše predvajanje? Zvočniku ne bo zmanjkalo energije prej, kot vam. S povsem napolnjenim zvočnikom lahko glasbo predvajate 12 ur, kar je več kot dovolj za trening ali zabavo ob tabornem ognju.
Od pohodne poti do plaže in bazena – zaradi razreda odpornosti IP67 vas lahko zvočnik spremlja prav povsod. Snemljiv pašček olajša nošenje, medtem ko povezava Bluetooth z dosegom 20 m zagotavlja neprekinjeno predvajanje, tudi če je telefon daleč od zvočnika.
Ocene
Razred zaščite pred vdorom vode IP67 pomeni, da v akustično enoto zvočnika prah ne more prodreti in je lahko do 30 minut potopljena v vodi do globine 1 m.