2 leti garancije
Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
Odpravite se na pot s kompaktnim zvočnikom, odpornim proti pljuskom, ki z enim polnjenjem omogoča do 20 ur predvajanja. Živahne lučke LED ustvarijo pravo vzdušje, Bass+ zagotavlja globoke nizke tone pri kateri koli glasnosti, za mogočnejši zvok pa ga lahko povežete z drugimi zvočniki.
Svetlobna predstava LED
Bass+ in Auracast™
20 ur predvajanja
Pašček za zapestje in zaščita pred škropljenjem
Ta kompaktni prenosni zvočnik kljub svojim meram prinaša mogočen zven in bogat zvok z največjo močjo 20 W (10 W RMS). Dvojni pasivni membrani in ekskluzivna tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke base tudi pri poslušanju z nizko glasnostjo. Vgrajen ima tudi mikrofon, s katerim se lahko prostoročno odzovete na klice.
Do 20-urna avtonomija predvajanja z enim samim polnjenjem pomeni, da lahko uživate v skladbah ves dan in še pozno v noč. Priročen zapestni pas olajša prenašanje zvočnika, ohišje, odporno na škropljenje s stopnjo zaščite IPX5 pa zvočnik varuje pred dežnimi kapljami in polito tekočino. Samo 30 minut polnjenja je dovolj za 5 ur predvajanja, polnjenje od prazne do popolnoma napolnjene akumulatorske baterije pa traja približno 2,5 ure.
Imate že pripravljene sezname predvajanj? Bluetooth® 5.4 prinaša stabilno povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Večtočkovno povezovanje omogoča istočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth®, na priključek USB pa lahko povežete prenosni predvajalnik glasbe ali USB-ključ.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Prednosti
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Slabosti
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Stopnja zaščite IPX5 pomeni, da je zvočnik zaščiten pred vodnimi curki.