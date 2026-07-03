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  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok
  • Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok

Brezžični zvočnik

TAS2000B/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok

Odpravite se na pot s kompaktnim zvočnikom, odpornim proti pljuskom, ki z enim polnjenjem omogoča do 20 ur predvajanja. Živahne lučke LED ustvarijo pravo vzdušje, Bass+ zagotavlja globoke nizke tone pri kateri koli glasnosti, za mogočnejši zvok pa ga lahko povežete z drugimi zvočniki.

Poglej vse prednosti

Svetlobni učinki in osupljivo zmogljiv zvok

  • Svetlobna predstava LED

  • Bass+ in Auracast™

  • 20 ur predvajanja

  • Pašček za zapestje in zaščita pred škropljenjem

Bogat zvok s presenetljivo globokimi basi pri katerikoli glasnosti

Bogat zvok s presenetljivo globokimi basi pri katerikoli glasnosti

Ta kompaktni prenosni zvočnik kljub svojim meram prinaša mogočen zven in bogat zvok z največjo močjo 20 W (10 W RMS). Dvojni pasivni membrani in ekskluzivna tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke base tudi pri poslušanju z nizko glasnostjo. Vgrajen ima tudi mikrofon, s katerim se lahko prostoročno odzovete na klice.

Predvaja ure in ure, se dobro znajde na potovanjih ter nima nič proti nekaj kapljam dežja

Predvaja ure in ure, se dobro znajde na potovanjih ter nima nič proti nekaj kapljam dežja

Do 20-urna avtonomija predvajanja z enim samim polnjenjem pomeni, da lahko uživate v skladbah ves dan in še pozno v noč. Priročen zapestni pas olajša prenašanje zvočnika, ohišje, odporno na škropljenje s stopnjo zaščite IPX5 pa zvočnik varuje pred dežnimi kapljami in polito tekočino. Samo 30 minut polnjenja je dovolj za 5 ur predvajanja, polnjenje od prazne do popolnoma napolnjene akumulatorske baterije pa traja približno 2,5 ure.

Pretočno predvajanje Bluetooth®, večtočkovno povezovanje, predvajanje prek USB-ja

Pretočno predvajanje Bluetooth®, večtočkovno povezovanje, predvajanje prek USB-ja

Imate že pripravljene sezname predvajanj? Bluetooth® 5.4 prinaša stabilno povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Večtočkovno povezovanje omogoča istočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth®, na priključek USB pa lahko povežete prenosni predvajalnik glasbe ali USB-ključ.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Prednosti

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Slabosti

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stopnja zaščite IPX5 pomeni, da je zvočnik zaščiten pred vodnimi curki.