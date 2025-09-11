2 leti garancije
Popolnoma brezžične obušesne slušalke
Za pripenjanje na uho
Do 28-urna avtonomija predvajanja
Povezava Bluetooth za več naprav
Te obušesne slušalke se nežno, vendar zanesljivo pripnejo na uhelj, prilagodljiv spoj pa vam omogoča prilagajanje oprijema za maksimalno udobje. Natančne, zvočno prevodne akustične enote usmerjajo zvok v ušesni kanal, ne da bi ga zatesnile, zato slišite tudi dogajanje v neposredni okolici.
Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 7-urno avtonomijo predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 21 ur predvajanja. Če potrebujete malce dodatnega časa, slušalke za 15 minut pospravite v etui in si zagotovite dodatno uro predvajanja. Slušalke se povsem napolnijo v 2 urah, pri čemer pa način mono omogoča uporabo le ene slušalke, medtem ko se druga polni.
Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth. Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Prednosti
Váha, konstrukce okolo uší
Slabosti
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka