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  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
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  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
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  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
  • Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.

2000 seriesObušesne popolnoma brezžične slušalke

TAQ2000BK/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.
Uživajte v čistem zvoku in celodnevnem udobju s popolnoma brezžičnimi obušesnimi slušalkami, ki si jih pripnete na uho. Obe slušalki se pripneta nežno, vendar zanesljivo, ker sta obušesni, pa lahko poleg predvajane vsebine slišite tudi svet okoli sebe.
Poglej vse prednosti

Obušesne slušalke. Za pripenjanje na uho.

  • Popolnoma brezžične obušesne slušalke

  • Za pripenjanje na uho

  • Do 28-urna avtonomija predvajanja

  • Povezava Bluetooth za več naprav

Obušesne slušalke, ki se pripnejo na uho. Za celodnevno udobje.

Obušesne slušalke, ki se pripnejo na uho. Za celodnevno udobje.

Te obušesne slušalke se nežno, vendar zanesljivo pripnejo na uhelj, prilagodljiv spoj pa vam omogoča prilagajanje oprijema za maksimalno udobje. Natančne, zvočno prevodne akustične enote usmerjajo zvok v ušesni kanal, ne da bi ga zatesnile, zato slišite tudi dogajanje v neposredni okolici.

Do 28-urna avtonomija predvajanja. Tanek polnilni etui.

Do 28-urna avtonomija predvajanja. Tanek polnilni etui.

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 7-urno avtonomijo predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 21 ur predvajanja. Če potrebujete malce dodatnega časa, slušalke za 15 minut pospravite v etui in si zagotovite dodatno uro predvajanja. Slušalke se povsem napolnijo v 2 urah, pri čemer pa način mono omogoča uporabo le ene slušalke, medtem ko se druga polni.

Stabilna povezava Bluetooth za več naprav

Stabilna povezava Bluetooth za več naprav

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth. Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Prednosti

Váha, konstrukce okolo uší

Slabosti

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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