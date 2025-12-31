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TAMS80B/00
The Tube
Drzne oblike. Retro barve. Sodobna moč. The Tube obuja ikono iz 80. let z bogatejšim, širšim stereo zvokom in brezhibno povezljivostjo. Od domačih glasbenih seans do uličnih zabav – povečajte glasnost in pustite, da se glasba širi.
Osupljiv zvok. Retro videz
280 W največ (140 W RMS)
Do 24 ur predvajanja
Odpornost proti prahu/vodi IP67
V ikonični zasnovi zvočnika The Tube se skriva dvosmerni stereo sistem, ki zagotavlja moč do 280 W (140 W RMS) ter širšo in pristnejšo zvočno kuliso. Če se zabava preseli na prosto, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, ki basu doda več moči in tudi tam ohranja jasen zvok.
Dvojna 5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotonci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.
Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Tube hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.
Ocene
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Ocena IP67 pomeni, da je zvočniška enota neprepustna za prah in jo je mogoče potopiti do globine 1 m za največ 30 minut.