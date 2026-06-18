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Moving Sound Brezžični zvočnik

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Moving SoundBrezžični zvočnik

TAMS60Y/00

Moving Sound Brezžični zvočnik

Na voljo v

Black
Black
Yellow
Yellow

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Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.

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Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 1.4 MB
  • 18 June 2026

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 546.7 kB
  • 18 June 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

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