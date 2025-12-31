2 leti garancije
TAMS60B/00
The Roller
Ikona je ponovno rojena. Roller združuje pravi stereo zvok in brezhibno povezljivost s svojim prepoznavnim slogom 80. let. Je drzen, je glasen in zagotavlja globoke, dobro definirane nizke tone, ki močno udarijo in ostanejo čvrsti.
Osupljiv zvok. Retro videz
120W MAX (60W RMS)
Do 24 ur predvajanja
Zaščita pred prahom/vodo IP67
The Roller je na videz morda enak kot v času kaset, vendar ima prenovljeno zasnovo, da zdaj zagotavlja moč do 120 W (60 W RMS) in bas, ki sega globlje kot kdaj koli prej. Če ste zunaj, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, da bo bas tudi tam ostal močan, zvok pa jasen.
Dvojna 3,5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotonci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.
Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Roller hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.
Ocene
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Stopnja zaščite IP67 pomeni, da je zvočniška enota neprepustna za prah in jo je mogoče potopiti do globine 1 m za največ 30 minut.