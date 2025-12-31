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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundBrezžični zvočnik

TAMS60B/00

Na voljo v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Ikona je ponovno rojena. Roller združuje pravi stereo zvok in brezhibno povezljivost s svojim prepoznavnim slogom 80. let. Je drzen, je glasen in zagotavlja globoke, dobro definirane nizke tone, ki močno udarijo in ostanejo čvrsti.

Poglej vse prednosti

The Roller

  • Osupljiv zvok. Retro videz

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Do 24 ur predvajanja

  • Zaščita pred prahom/vodo IP67

No novo odkrita ikona 80-ih

No novo odkrita ikona 80-ih

The Roller je na videz morda enak kot v času kaset, vendar ima prenovljeno zasnovo, da zdaj zagotavlja moč do 120 W (60 W RMS) in bas, ki sega globlje kot kdaj koli prej. Če ste zunaj, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, da bo bas tudi tam ostal močan, zvok pa jasen.

Akustika nove generacije. Aktivni 2-smerni stereo sistem.

Akustika nove generacije. Aktivni 2-smerni stereo sistem.

Dvojna 3,5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotonci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.

Bluetooth® za več naprav in zvok prek vhoda USB

Bluetooth® za več naprav in zvok prek vhoda USB

Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Roller hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stopnja zaščite IP67 pomeni, da je zvočniška enota neprepustna za prah in jo je mogoče potopiti do globine 1 m za največ 30 minut.