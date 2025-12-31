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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novo

Moving SoundPopolnoma brezžične slušalke

TAMS3BK/00

Na voljo v

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Barve so živahne. Glasba je navdušujoča. S svojim drznim videzom in sproščenim pristopom poskrbijo slušalke The Buds za neprekinjeno zabavo s toplim, podrobnim zvokom in okroglim, pametnim polnilnim etuijem, ki se zlahka spravi v žep. Vaš dan, vaši seznami predvajanja, vaš ritem.
Poglej vse prednosti

The Buds

  • Osupljiv zvok. Retro videz.

  • Pametni polnilni etui

  • Prilagodljivo odpravljanje šumov

  • Do 42 ur predvajanja

Vstopite v svoj svet s prilagodljivim odpravljanjem šumov

Vstopite v svoj svet s prilagodljivim odpravljanjem šumov

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Ohranite neprekinjeno delovanje z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Ohranite neprekinjeno delovanje z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Ta pametni etui ni le polnilnik, ampak vam omogoča tudi upravljanje klicev, predvajanje, odpravljanje šumov in funkcijo Auracast™ ter vklop načina zvoka Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparat na povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilnih plošč, kaset in ojačevalcev lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.

Uživajte dlje – do 42 ur predvajanja

Uživajte dlje – do 42 ur predvajanja

Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene slušalke nudijo 10 ur predvajanja, pametni polnilni etui pa še dodatnih 32 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov slušalke nudijo 7 ur, etui pa dodatnih 23). Če hitro potrebujete dodatno energijo, s 15 minutami polnjenja pridobite dodatne 3 ure predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Tehnične specifikacije

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