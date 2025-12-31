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Novo
TAMS3BK/00
Osupljiv zvok. Retro videz.
Pametni polnilni etui
Prilagodljivo odpravljanje šumov
Do 42 ur predvajanja
Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.
Ta pametni etui ni le polnilnik, ampak vam omogoča tudi upravljanje klicev, predvajanje, odpravljanje šumov in funkcijo Auracast™ ter vklop načina zvoka Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparat na povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilnih plošč, kaset in ojačevalcev lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.
Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene slušalke nudijo 10 ur predvajanja, pametni polnilni etui pa še dodatnih 32 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov slušalke nudijo 7 ur, etui pa dodatnih 23). Če hitro potrebujete dodatno energijo, s 15 minutami polnjenja pridobite dodatne 3 ure predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.
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