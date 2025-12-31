Na novo zasnovana ikona 80. let

Videz pravi: previj nazaj. Zvok pravi: tukaj in zdaj. S po meri uglašenimi 40 mm zvočnimi enotami vam te naušesne slušalke prinašajo topel zvok z bogatimi nizkimi toni in jasnimi vokali. Poslušajte brezžično ali pa jih s priloženim kablom USB-C uporabljajte žično.