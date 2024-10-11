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Mikro glasbeni sistem

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Mikro glasbeni sistem

TAM3205/12

Mikro glasbeni sistem

Izdelek ni več na voljo

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Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 614.8 kB
  • 11 October 2024

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 762.2 kB
  • 24 November 2023

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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