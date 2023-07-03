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  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
  • Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

TAM3205/12

4.3
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete
Uživajte v boljšem zvoku pretakanih podcastov in seznamov predvajanj. Na novo odkrijte zbirko svojo CD-jev ali nastavite na radio. Ta mikro sistem klasičnega videza zagotavlja odličen zvok v manjših prostorih, prek vhoda USB in avdio vhoda pa lahko priklopite druge vire.
Poglej vse prednosti

Pripravljeni na zvoke, ki jih obožujete

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Vrata USB za polnjenje

  • 18 W

Vsa vaša glasba

S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb in še več prek povezave Bluetooth, predvajate CD-je in poslušate radio FM. Digitalni radijski sprejemnik z 10 prednastavitvami vam zagotavlja kristalno čist sprejem, CD-predvajalnik pa lahko bere MP3-CD-je in posnete CD-je.

Zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polnejši nizki toni.

Regalni zvočniki vam nudijo čist zvok in močne nizke tone iz 3-palčnih (7,6 cm) nizkotoncev in odprtine za bass-reflex. Izhodna moč 18 W zagotavlja soliden zvok za manjše prostore. Idealno za domačo pisarno ali spalnico.

Klasična oblika

Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti upravljanju dodaja analogen pridih, spredaj pa so gumbi za predvajanje in izbiro vira.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

6

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Prednosti

Blue tooth, nabíjačka

Slabosti

Krátke káble k reproduktorom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Mikrowieża

16/08/2022

България

България

Preverjen kupec

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Prednosti

Philips

Slabosti

Не виждам

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Микро музикална система

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM3205 Микро музикална система

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