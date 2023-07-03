2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Vrata USB za polnjenje
18 W
S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb in še več prek povezave Bluetooth, predvajate CD-je in poslušate radio FM. Digitalni radijski sprejemnik z 10 prednastavitvami vam zagotavlja kristalno čist sprejem, CD-predvajalnik pa lahko bere MP3-CD-je in posnete CD-je.
Regalni zvočniki vam nudijo čist zvok in močne nizke tone iz 3-palčnih (7,6 cm) nizkotoncev in odprtine za bass-reflex. Izhodna moč 18 W zagotavlja soliden zvok za manjše prostore. Idealno za domačo pisarno ali spalnico.
Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti upravljanju dodaja analogen pridih, spredaj pa so gumbi za predvajanje in izbiro vira.
4.3
od 5
6
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Prednosti
Blue tooth, nabíjačka
Slabosti
Krátke káble k reproduktorom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Mikrowieża
stosto6666
16/08/2022
България
Preverjen kupec
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Prednosti
Philips
Slabosti
Не виждам
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Микро музикална система
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3205 Микро музикална система