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TAKH301PK/00
Delajte po svoje
Otroci lahko uživajo z naušesnimi slušalkami, ki si jih oblikujejo sami. Slušalke se ponašajo z omejitvijo glasnosti na 85 dB in so dovolj trpežne za prenašanje v šolski torbi. Otroci lahko školjke slušalk okrasijo z nalepkami in ustvarijo lastno umetnijo!
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.
Te slušalke lahko otroci opremijo z nalepkami ali celo svojo najnovejšo umetnino. Prozoren zunanji ovoj ušesnih školjk se odpre in v školjke lahko vstavite risbo. Slušalkam so priloženi trije kompleti nalepk in grafičnih kartic.
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