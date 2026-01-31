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Slušalke z mikrofonom

TAKH301PK/00

Delajte po svoje

Otroci lahko uživajo z naušesnimi slušalkami, ki si jih oblikujejo sami. Slušalke se ponašajo z omejitvijo glasnosti na 85 dB in so dovolj trpežne za prenašanje v šolski torbi. Otroci lahko školjke slušalk okrasijo z nalepkami in ustvarijo lastno umetnijo!

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Delajte po svoje

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

32 mm zvočne enote. Čist zvok

Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.

Prilagodljive ušesne školjke. Uporabite nalepke ali otroške umetnine

Te slušalke lahko otroci opremijo z nalepkami ali celo svojo najnovejšo umetnino. Prozoren zunanji ovoj ušesnih školjk se odpre in v školjke lahko vstavite risbo. Slušalkam so priloženi trije kompleti nalepk in grafičnih kartic.

Tehnične specifikacije

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